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الدفاع بمذبحة بورسعيد : القبض على المتهم “عبد الموجود” باطل والشهود تعرضوا لضغوط

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الدفاع بمذبحة بورسعيد : القبض على المتهم “عبد الموجود” باطل والشهود تعرضوا لضغوط الدفاع بمذبحة بورسعيد : القبض على المتهم “عبد الموجود” باطل والشهود تعرضوا لضغوط

شكك المحامى اشرف العزبى دفاع المتهم رقم 46 ناصر سمير احمد عبد الموجود فى مرافعته امام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة , فى القضية المعروفة اعلاميا “بمذبحة بورسعيد” ، فى أدلة الاتهام وأقوال شاهد الإثبات ضد موكله.

ودفع “العزب” بانتفاء صلة موكله بالواقعة وانه لم يكن موجوداً بالإستاد وقت الأحداث، وببطلان القبض عليه المتهم، لعدم وجود حالة تلبس.

كما دفع بتناقض أقوال الشاهد التاسع واختلاف روايته أمام النيابة بالتحقيقات بدء من صفحة 871، عما شهد به أمام المحكمة الأولى بدء من صفحة 246 من محاضر الجلسات..

واكد العزبي ان اقوال شهود الاثبات كلها كانت مدفوعة تحت ضغط التشفي

والجدير بالذكر انه راح ضحية المذبحة 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري

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