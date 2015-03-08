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محافظ القاهرة : البلد مستهدفة .. وهدفنا التلاحم مع المواطنين

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محافظ القاهرة : البلد مستهدفة .. وهدفنا التلاحم مع المواطنين محافظ القاهرة : البلد مستهدفة .. وهدفنا التلاحم مع المواطنين

محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن ما يحدث من عمليات إرهابية فى الفترة الأخيرة يؤكد ضرورة الانتباه أن هناك أيادي تحاول زعزعة الاستقرار وان البلد مستهدفة وهذا يحملنا مسئولية كبرى للتصدى لمثل هذه العمليات الإرهابية.

وقال جلال – خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى اليوم بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات – إن الاستقرار ومصلحة البلد والمواطن يجب أن يكون هو هدفنا الأول، ونريد أن يكون المواطن المصرى وقضاياه الملحة هى الأساس وترك صغائر الأمور التى تستهلك جهدنا فخدمة المواطنين هى الأهم .

وأضاف أن الرئيس السيسى يشدد علينا دائما على التركيز على القضايا الجماهيرية والتواصل مع المواطن هو محور اهتمام ورئيس الوزراء يؤكد على ذلك فى قراراته وجولاته .

وأشار فى هذا الصدد الى جولة رئيس الوزراء يوم الجمعة الماضية لمواطني منشية ناصر الذين تم نقلهم الى المساكن الاولى بالرعاية ب6 أكتوبر لمتابعة كافة الخدمات المقدمة لهم فى هذا الصدد .

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