بالصور .. كوبري علوي على مزلقان الاخصاص لمنع وقوع الحوادث بالمنيا

قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إنه جاري العمل حاليًا في إنشاء كوبري علوي على مزلقان الاخصاص بمدينة المنيا ، وذلك ضمن المشروعات القومية لإنشاء كباري أعلى المزلقانات ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بهدف تأمين مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة ومنع وقوع الحوادث.

وأضاف المحافظ - في تصريحات له اليوم – أن الكوبري يبدأ بعرض 15 مترا من نهاية سور شركة النيل لحليج الاقطان باتجاه عمارات الري ،ثم يعبر السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه الطريق الزراعي ،حيث يتفرع منه حارة للصعود وأخرى للنزول كل منها بعرض 9 متراً.

هذا و سي​ب​لغ طول الكوبري 1 كيلومتر بفروعه ،وسينتهي العمل من الأعمال الخاصة به خلال العام الجاري.