بورصة ‫‏دبي‬ تهبط لأدني مستوياتها في 5 أسابيع وسط تباين أداء أسواق المنطقة

تراجعت بورصة دبي إلى أدني مستوياتها في 5 أسابيع ببداية تداولات اليوم الأحد، مع تعرض أسهمها القيادية إلى ضغوط بسبب عمليات بيع في ظل غياب المحفزات الإيجابية، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة.

ونزل مؤشر دبي بنسبة 0.88% إلى 3714.43 نقطة، وهو أدني مستوي للمؤشر منذ مطلع فبراير الماضي.

وقادت أسهم مثل “ديار” و”سوق دبي” و”إعمار” و”إعمار مولز” و”دبي للاستثمار” و”أرابتك” موجة الهبوط فى السوق مع تراجعهما بنسب تتراوح بين 0.7 و3 %.

وفى العاصمة أبو ظبي، صعد المؤشر بنحو 0.05% إلى 4586.39 نقطة مدفوعا بصعود أسهم مثل “طاقة” و”بنك الخليج الأول”.