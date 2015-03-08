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تأجيل دعاوى طلبة كلية الشرطة المفصولين بسبب انتمائهم للإخوان لـ3 مايو

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تأجيل دعاوى طلبة كلية الشرطة المفصولين بسبب انتمائهم للإخوان لـ3 مايو تأجيل دعاوى طلبة كلية الشرطة المفصولين بسبب انتمائهم للإخوان لـ3 مايو
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 40 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الارهابية، لجلسة 3 مايو لورود تقرير المفوضين .

وكان أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب المحاميان وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره، على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعة الإخوان .

وأشاروا فى دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية انتمائاتهم لجماعة الإخوان، مما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية .

وأوضحوا أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.

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مصر 365