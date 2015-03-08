وفاة تلميذ إثر تعدى معلم عليه بالضرب داخل مدرسته بالسيدة زينب

توفى منذ قليل الطالب إسلام شريف بالصف الخامس الابتدائى داخل مستشفى قصر العينى، نتيجة إصابته بنزيف حاد فى المخ بعد تعدى معلم عليه أمس أثناء اليوم الدراسى بالضرب، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بنزيف حاد.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الطالب يتبع مدرسة شهداء بورسعيد التابعة لإدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، من قبل مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية.

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