«السكر»يهدد 3.5 مليون مصرى بـ«العمى»

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 10 دقائق

كشف الدكتور عباس عرابى، أستاذ الغدد الصماء بجامعة الزقازيق، أن نحو 3.5 مليون مصرى مهددون بالعمى بسبب السكر، وهو عدد يوازى نصف عدد المصابين بالمرض، وقال «عرابى» فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس على هامش أعمال المنتدى العربى الرابع لمرض السكر، إن تقديرات الاتحاد الدولى لمرض السكر تشير إلى أن أعداد المصابين بالسكر فى العالم تصل إلى 366 مليون حالة، ومن المتوقع أن تصل إلى 552 مليوناً بحلول عام 2030، مشيراً إلى احتلال مصر المركز التاسع على مستوى العالم فى انتشار مرض السكر بنسبة 16.6%، مؤكداً أن التهديد الحقيقى للمرض فى مضاعفاته المخيفة، وعلى رأسها العجز البصرى.

الدكتور شريف إمبابى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، أوضح أن «اعتلال الشبكية السكرى هو المسئول الأول عن العمى الناتج عن ارتفاع مستوى السكر فى الدم»، مضيفاً أنه إذا ترك المريض دون علاج، سيصاب باعتلال الشبكية السكرى ومن ثم العجز البصرى، تجدر الإشارة هنا إلى أن حوالى 50% من هؤلاء المرضى معرضون للإصابة بفقدان البصر.

ولفت «إمبابى» إلى أن العجز البصرى الناتج عن اعتلال الشبكية السكرى من الممكن علاجه الآن، باستخدام عقار جديد يحتوى على مادة الرانيبيزوماب، وهو أول عقار معتمد لعلاج هذا المرض فى العالم.

وأكدت الدكتورة إيمان رشدى، أستاذ الغدد الصماء بجامعة القاهرة، أن مرض السكر يؤثر سلبياً على الأوعية الدموية الدقيقة والكبيرة، ما يؤدى إلى الإضرار بشبكية العين، بالإضافة إلى أضرار أخرى جسيمة على المدى الطويل.

كتب - طارق عبدالعزيز:

كشف الدكتور عباس عرابى، أستاذ الغدد الصماء بجامعة الزقازيق، أن نحو 3.5 مليون مصرى مهددون بالعمى بسبب السكر، وهو عدد يوازى نصف عدد المصابين بالمرض، وقال «عرابى» فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس على هامش أعمال المنتدى العربى الرابع لمرض السكر، إن تقديرات الاتحاد الدولى لمرض السكر تشير إلى أن أعداد المصابين بالسكر فى العالم تصل إلى 366 مليون حالة، ومن المتوقع أن تصل إلى 552 مليوناً بحلول عام 2030، مشيراً إلى احتلال مصر المركز التاسع على مستوى العالم فى انتشار مرض السكر بنسبة 16.6%، مؤكداً أن التهديد الحقيقى للمرض فى مضاعفاته المخيفة، وعلى رأسها العجز البصرى.

الدكتور شريف إمبابى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، أوضح أن «اعتلال الشبكية السكرى هو المسئول الأول عن العمى الناتج عن ارتفاع مستوى السكر فى الدم»، مضيفاً أنه إذا ترك المريض دون علاج، سيصاب باعتلال الشبكية السكرى ومن ثم العجز البصرى، تجدر الإشارة هنا إلى أن حوالى 50% من هؤلاء المرضى معرضون للإصابة بفقدان البصر.

ولفت «إمبابى» إلى أن العجز البصرى الناتج عن اعتلال الشبكية السكرى من الممكن علاجه الآن، باستخدام عقار جديد يحتوى على مادة الرانيبيزوماب، وهو أول عقار معتمد لعلاج هذا المرض فى العالم.

وأكدت الدكتورة إيمان رشدى، أستاذ الغدد الصماء بجامعة القاهرة، أن مرض السكر يؤثر سلبياً على الأوعية الدموية الدقيقة والكبيرة، ما يؤدى إلى الإضرار بشبكية العين، بالإضافة إلى أضرار أخرى جسيمة على المدى الطويل.