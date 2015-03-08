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إصابة ربة منزل سقطت أسفل قطار بالمنوفية

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إصابة ربة منزل سقطت أسفل قطار بالمنوفية إصابة ربة منزل سقطت أسفل قطار بالمنوفية

صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل بالمنوفية، ببتر باليد اليمنى، إثر انزلاق قدمها أثناء استقلالها القطار 124 (منوف-القاهرة) وسقوطها أسفل القطار وتم نقلها لمستشفى منوف العام فى حالة خطرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً بوصول (زينب كامل المالكى-28 سنة-ربة منزل) الى مستشفى منوف العام، مصابة ببتر كامل وتهتك بالعضلات وسحجات وكدمات بالساعد الأيسر، ولا يمكن استجوابها.

بالإنتقال والفحص و سؤال شقيق المصابة (رجب-25 سنة-مؤهل متوسط) أكد أنه أثناء قيام شقيقته باستقلال القطار رقم 124 خط (منوف –القاهرة) انزلقت قدمها، واختل توازنها وسقطت أسفل القطار مما أدى لإصابتها، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة، ولم يؤثر الحادث على حركة القطارات .

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