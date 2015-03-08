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البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى نياحة البابا كيرلس السادس

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ترأس البابا تواضروس الثانى صباح اليوم، صلاة القداس الإلهى فى تذكار نياحة “وفاة “البابا كيرلس السادس وذلك بالكنيسه المرقسيه بالازبكية.

شارك فى صلاة القداس عدد من الأساقفه منهم ، “الانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، الأنبا إرميا الأسقف العام ، الأنبا موسى أسقف الشباب، الأنبا لوكاس أسقف ابنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الأنبا دانيال اسقف ” المعادى ، العام،الأنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة”و عدد من الكهنه والشمامسه وشعب الكنيسة.

من الجدير بالذكر أن البابا كيرلس السادس هو بطريرك الكنيسة السابق للبابا شنودة الراحل وهو البطريرك الـ116 فى عداد بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية وتحتفل الكنيسة بعيد نياحته فى 9 مارس من كل عام.

 

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