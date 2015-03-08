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تحرير 1946 مخالفة مرورية وتنفيذ 942 حكم قضائى في حملة أمنية بالمنيا‎

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تحرير 1946 مخالفة مرورية وتنفيذ 942 حكم قضائى في حملة أمنية بالمنيا‎ تحرير 1946 مخالفة مرورية وتنفيذ 942 حكم قضائى في حملة أمنية بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، من تحرير 1946 مخالفة مرورية ، وتنفيذ 942 حكم قضائى، و4 سائقين للقيادة تحت تأثير المخدر ، فى حملة أمنية بالمنيا .

تمكنت الحملة من ضبط 45 دراجة بدون لوحات معدنية، و 739 مخالفة دراجة بخارية ، ضبط 3 سيارة بدون لوحات معدنية ، 1011 مخالفة سيارة ، وتنفيذ 942 حكم قضائى ، شملت ( 6 جنايات – 592 حبس جزئى- 67 حبس مستأنف – 177غرامات جزئية – 11غرامات مستأنفة – 89 مخالفات – 1 جندى هارب – 18910متحصلات مالية) . وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة ، للمواد المخدرة.

تم فحص 27 عينة ، أسفرت عن إيجابية 4 عينات تعاطى للمواد المخدرة. وتمكنت شرطة المرافق العامة ، من ضبط 251 مخالفة ، شملت ( 23 غرامة فورية – 64 محضر إشغال طريق – 139 إزالة إدارية فورية ، 3 محاضر بيئة – 22 باعة جائلين).

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