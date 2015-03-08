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اليوم الخامس من أسبوع باريس: إيلي صعب يخرج من منطقة راحته

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اليوم الخامس من أسبوع باريس: إيلي صعب يخرج من منطقة راحته اليوم الخامس من أسبوع باريس: إيلي صعب يخرج من منطقة راحته

الأحد 08-03-2015 11:37

في كل موسم يبهرنا المصمم إيلي صعب بتصاميم جميلة تنضح بالأنوثة والنعومة، ولكن في عرضه لموسم خريف وشتاء 2015 قرر إيلي صعب أن يخرج من منطقة راحته ويفكر خارج الصندوق، فقدم لنا مجموعة رائعة من التصاميم الجريئة بلمسات أنثوية جميلة.

بدأ عرض إيلي صعب بمجموعة أنيقة من الفساتين العملية التي تميزت بالستايل العسكري الأنيق بالأزرار المزدوجة والجاكيتات الجلدية الجريئة، ثم قدم لمسته الأنثوية المعتادة التي يبهرنا بها في كل موسم بعدد من فساتين السهرات التي تخطف الأنفاس.

ظهرت الفخامة والكلاسيكية المعتادة في تصاميم إيلي صعب في التطريزات المتقنة والفساتين الأنثوية الساحرة، بالإضافة لنعومة الفرو الذي ظهر في عدد من التصاميم، كما أضفى الجلد والستايل العسكري شيئاً من الجرأة والحداثة على هذه المجموعة، مما جعل تصاميم إيلي صعب في هذا الموسم تأتي كمفاجأة مبهرة للعديد من متابعاته التواقات لكل جديد.

أعجبنا بالإكسسوارات الجميلة التي أكملت كل إطلالة في هذه المجموعة كالأحزمة الجلدية وأحذية البوت التي أتت بأكثر من لون لتناسب الفساتين المعروضة.

شاهدي ما قدمه المصمم إيلي صعب في أسبوع الموضة لموسم خريف وشتاء 2015، وشاركينا برأيك.
 

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