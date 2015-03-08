إيلي صعب هو مصمم السندريلا ليلي جيمس

منذ إطلاق فيلم السندريلا مؤخراً شاهدنا العديد من الإطلالات الرائعة لبطلته ليلي جيمس Lily James، إذ كانت خير من يمثل هذه الشخصية الخيالية الساحرة بإطلالاتها الجميلة على السجادة الحمراء.

بدت النجمة متألقة في أول ظهور لها في حفل إطلاق الفيلم في لوس أنجلوس قبل أيام، وخطفت الأنفاس بفستان سماوي ناعم يحمل توقيع إيلي صعب نسقته مع حذاء من تصميم خاص بالسندريلا من Jimmy Choo، أما في إطلالتها الأخيرة في ديزني لاند فقد اختارت الممثلة الشابة فستاناً جذاباً باللون الأبيض نسقته مع تموجات شعر ساحرة، وألهمت بإطلالتها العديد من الفتيات الصغيرات اللواتي حضرن هذا الحفل.

شاهدي معنا تألق السندريلا الشابة ليلي جيمس بفساتين أنيقة من إيلي صعب.