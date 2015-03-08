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أستاذ جهاز هضمى: سوء تخزين المواد الغذائية يؤدى لسرطان الكبد

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أستاذ جهاز هضمى: سوء تخزين المواد الغذائية يؤدى لسرطان الكبد أستاذ جهاز هضمى: سوء تخزين المواد الغذائية يؤدى لسرطان الكبد
ألقى الدكتور ممدوح جبر أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب طنطا، خلال انعقاد المؤتمر الـ13 للجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، محاضرة عن تأثير الأفلاتوكسن على الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح، أنه قد أجريت دراسة على مرضى سرطان الكبد بوسط الدلتا عن مدى انتشار الأفلاتوكسن، وهو من العوامل الخطرة التى تؤدى إلى حدوث سرطان الكبد، وينتج الأفلاتوكسن عن سوء تخزين المواد الغذائية كالحبوب مثل الذرة والبقوليات والمكسرات التى تحفظ فى بيئة حارة ورطبة مما يؤدى إلى نمو الفطريات التى تقوم بإفراز الافلاتوكسن.

وأشار إلى أن الأفلاتوكسن يؤدى إلى حدوث سرطان الكبد، وكانت النتائج بمثابة صرخة فى هذا المجال، حيث أثبتت نتائج البحث أن الأفلاتوكسن منتشر فى منطقة وسط الدلتا، وأن جميع حالات سرطان الكبد يوجد بها ارتفاع فى نسبة الأفلاتوكسن عن العينة الضابطة، سواء كان هذا الكبد نتيجة الإصابة بالفيروسات الكبدية أو غيرها، مما يدل على أن الأفلاتوكسن له دور مدعم لدور فيروس سى فى حدوث سرطان الكبد فى هذه المنطقة.

وقال إن البحث أثبت أن الأفلاتوكسن يعلب دورًا رئيسيًا فى حدوث سرطان الكبد فى الحالات الناتجة عن أسباب أخرى غير الفيروسات الكبدية، وترجع أهمية البحث إلى أن هذا العامل الخطر يمكن تلافيه نهائيًا عن طريق منع تلوث الأغذية، سواء كانت المستوردة أو المحلية عن طريق تشديد الرقابة عليها ومنع حدوث إصابتها بالفطريات التى تؤدى إلى إنتاج الأفلاتوكسن، وهذا يعتبر إنجازًا حقيقيًا فى بلد قليل الموارد المادية.
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مصر 365