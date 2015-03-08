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فقدان الوزن وعقار سرطان الثدى لعلاج عقم الرجال

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فقدان الوزن وعقار سرطان الثدى لعلاج عقم الرجال فقدان الوزن وعقار سرطان الثدى لعلاج عقم الرجال
تكشف دراستان جديدتان أن فقدان الوزن وأدوية السرطان طرق جديدة من الممكن أن تساعد على زيادة خصوبة الرجال، وأنها يمكن أن تكون بدائل جديدة ومثيرة للاهتمام للحقن المجهرى، وعرضت هذه النتائج فى مؤتمر الجمعية العالمية لأمراض الغدد الصماء.

فقدان الوزن لزيادة الخصوبة وعلاج العقم
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>وفقا لموقع بى بى سى الإخبارى البريطانى فإن الدراسة الأولى قادها باحثون من جامعة شيربورك فى كندا وساعد فيها الباحثون 65 من الأزواج زائدى الوزن على فقدان الوزن من خلال زيارة أسبوعية لطبيب التغذية والنشاط البدنى لمدة عام، وجاءت الدراسة بنتائج مذهلة من حيث زيادة نسبة الحمل وخصوبة الرجال بين الأزواج.

السمنة تؤثر على جودة الحيوانات المنوية وعددها
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>أحد المشاركين فى الدراسة دكتورة جيان باتريس بلارجيون تفسر النتائج بأن السمنة تؤثر بشكل مباشر على عدد الحيوانات المنوية، وعلى جودتها وسماتها، حيث تؤثر على الحمض النووى دى أن إيه.

عقار سرطان الثدى لعلاج العقم فى الرجال
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>أما الدراسة الأخرى من جامعة مونتريال فى كندا أيضا استخدم فيها الباحثون مادة "ليتروزول" الكيميائية التى تستخدم كعقار فى سرطان الثدى وكعلاج للخصوبة فى النساء، وكشفوا أنها يمكن أن تساعد الرجال فى زيادة الخصوبة.

فى الرجال زائدى الوزن فإن يمكن أن تغير من توازن الهرمونات الجنسية فى الجسم، حيث يمكن أن تحول هرمون الذكورة (التستوستيرون) إلى هرمون أنوثة (استروجين)، وتعمل مادة "ليتروزول" على منع هذا التحول بما يزيد من مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون)، وبالتالى زيادة الخصوبة وعلاج العقم، مما يذكر أن الدراسة شملت 12 من الرجال وتمكن 2 منهم بالفعل من إنجاب طفل بعد 3 أعوام على الأقل من العقم.

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