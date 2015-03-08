ضبط ٤٣٧ ألف ريال سعودي مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد من ضبط راكب حاول تهريب ٤٣٧ ألف ريال سعودى داخل حقائبه قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية مخالفا قوانين إنتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب الذي يسمح ب10 الاف دولار أو ما يعادلها .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم ٦٥١ المتجهة إلى الرياض إشتبه ضابط التأمين في حقائب الراكب “ي . ف” لوجود اجسام معتمة داخل حقائبة أوضحها جهاز كشف الحقائب بالآشعة.

وبفتح الحقائب تبين وجود لفافات بها ٤٣٧ ألف ريال سعودى مخالفا بذلك قوانين إنتقال النقد الإجنبى بصحبة الركاب ، أمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب حقه من العملات ومصادرة باقى المضبوطات وتحرير محضر له وإحالته للنيابة .