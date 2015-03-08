أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط ٤٣٧ ألف ريال سعودي مع راكب بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط ٤٣٧ ألف ريال سعودي مع راكب بمطار القاهرة ضبط ٤٣٧ ألف ريال سعودي مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد من ضبط راكب حاول تهريب ٤٣٧ ألف ريال سعودى داخل حقائبه قبل سفره إلى المملكة العربية مخالفا قوانين إنتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب الذي يسمح ب10 الاف دولار أو ما يعادلها .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم ٦٥١ المتجهة إلى الرياض إشتبه ضابط التأمين في حقائب الراكب “ي . ف” لوجود اجسام معتمة داخل حقائبة أوضحها جهاز كشف الحقائب بالآشعة.

وبفتح الحقائب تبين وجود لفافات بها ٤٣٧ ألف ريال سعودى مخالفا بذلك قوانين إنتقال النقد الإجنبى بصحبة الركاب ، أمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب حقه من العملات ومصادرة باقى المضبوطات وتحرير محضر له وإحالته للنيابة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية