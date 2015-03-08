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حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالمنيا

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حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالمنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالمنيا

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، من ضبط 13 قطعة سلاح آلى وخرطوش ، وطلقات نارية ، عبارة عن ( 1 مسدس – 3 بندقية آلية – 1 بندقية رصاص – 3 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى الصنع – 58 طلقة متنوعة ) ، غير مرخصة ، وبحوزة 13 متهما بالمنيا .

كما تمكنت حملة لمكافحة المخدرات ، من ضبط كل من ، معروف . م . ع 32 سنة عامل ، محمد . م . أ والمقيمين بمركز بنى مزار ، وبحوزتهم لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر ، تزن 200 جرام ، و57 قرص مخدر مختلف الأنواع ، محمد . ع . ا 38 سنة عامل ، وبحوزته 400 قرص لعقار التامول ، أحمد . ع . ش 38 سنة عامل ، والمقيمين بمركز ملوى ، وبحوزته 80 قرص لعقار الترمادول . وصابر . م . ص 38 سنة عامل ، ومقيم بمركز أبوقرقاص ،وبحوزته 140 قرص لعقار التامول المخدر .

وتمكنت الحملة من ضبط محمد . م . خ 31 سنة عاطل ، أحمد . س . ع 27 سنة عاطل ، وبحوزتهم 43 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ، تزن 100 جرام ، وعدد 70 قرص لعقار التامول المخدر ، على . ض . م 26 عاطل ، ، وبحوزته 32 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر ، تزن 50 جرام ، خميس . ز . ع 48 سنة عامل ، والمقيمين بمركز سمالوط ، وبحوزته 29 لفافة لنبات البانجو المخدر ، تزن 3 كيلو جرام ، بقصد الإتجار.

 

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