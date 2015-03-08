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مصرع 3 أشخاص فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة

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مصرع 3 أشخاص فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة مصرع 3 أشخاص فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة
لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم سيدة بعد وقوع حادثى تصادم بصحراوى البحيرة بسبب الشبورة المائية.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 145 اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 8539 ب ص أ (نقل) قيادة "علاء على عبد الجواد" سائق ومقيم أبو حمص، السيارة رقم 20717/ 10263 قطاع عام (فنطاس "فارغة") التابعة لشركة للبترول "فرع السويس" قيادة "محمد فتحى غنيم حسانين" سائق ومقيم بنى سويف.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه ونظراً لكثافة الشبورة المائية اصطدمت بمؤخرة السيارة الثانية التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه، حيث أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، كما وقع الحادث الثانى أيضا بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 112 اتجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور كل من "مصطفى كامل محمد" عامل ومقيم قرية السلام مركز بدر، و"هدى بغدادى أحمد" ربة منزل ومقيمة قرية صلاح الدين مركز بدر للطريق المشار إليه اصطدمت بهما السيارة رقم س ى د 7634 "ميكروباص" قيادة "محمد مصطفى إبراهيم" سائق ومقيم المنتزه أول الإسكندرية، مما أدى إلى وفاتهما وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون العام.

بسؤال قائد السيارة وزوج المتوفاة فتحى أبوالنصر هاشم، عامل ومقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر 1112/2015 جنح المركز.

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مصر 365

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