تجديد حبس ضابط شرطة 45 يوما لاتهامه بقتل مسجل خلال حملة أمنية ببولاق

قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس ضابط شرطة ويدعى" شادى.ع.أ"، ملازم أول، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، لضلوعه فى قتل مسجل خطر.

البداية، كانت بورود بلاغ لقسم بولاق الدكرور يفيد اختطاف سيدة على أيدى تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أفراد، وبتقنين الإجراءات والتحريات، تبين مكان الواقعة.

وانتقل فريق من قسم شرطة بولاق برئاسة شادى.ع.أ"، ملازم أول، وعند وصول أفراد الأمن لمكان الواقعة، أطلق أحد المتهمين ويدعى "كريم كبدة" النار على أفراد الأمن، الأمر الذى دفع الضابط إلى مبادلته إطلاق النار حتى أرداه قتيلاَ.