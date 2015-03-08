أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل زراعى 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

Google+ Print
حبس عامل زراعى 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج حبس عامل زراعى 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
أمر المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان ومدحت عبد العال، بحبس المتهم "مصطفى.ع.أ" عامل زراعى ومقيم قرية ونينة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 27 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365