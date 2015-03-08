إخلاء سبيل موظف بكفالة بعد اتهامه بسرقة 90 ألف جنيه من شركة أدوية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإخلاء سبيل أحد المتهمين ويدعى "محمد.أ"، موظف، بكفالة 10 آلاف جنيه، فى واقعة اتهام نقيب شرطة بقسم الخانكة وآخرين، بسرقة 90 ألف جنيه من داخل سيارة مملوكة لصاحب شركة أدوية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضابط تم ضبطه بصحبة 4 آخرين خلف مجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث اشتبهت فيهم إحدى الدوريات الأمنية التى راقبتهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 90 ألف جنيه بعد قيامهم بكسر زجاج سيارة صاحب شركة أدوية وسرقة حقيبة بداخلها.

يشار إلى أن المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمر بضبط وإحضار محامٍ مفصول من نقابة المحامين منذ 4 سنوات، لضلوعه فى ذات القضية.