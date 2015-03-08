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وفاة الحالة الثالثة فى حادث انفجار بنك المحلة بالغربية

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وفاة الحالة الثالثة فى حادث انفجار بنك المحلة بالغربية وفاة الحالة الثالثة فى حادث انفجار بنك المحلة بالغربية


> أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم وفاة الحالة الثالثة من المصابين فى حادث إنفجار قنبلة ناسفة أمام فرع (بنك الإمارات دبى العربى) بالمحلة الذى وقع مساء أول أمس “الجمعة ” ، وذلك إثر تأثره بالإصابة جراء الانفجار .

وأكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن الحالة المتوفاة لامين الشرطة عبدالكريم محمد 50 سنة ، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام متأثرًا بإصابته ببتر قدميه الاثنين فوق الركبة ، وأكد استقرار الحالة الصحية لباقى المصابين ، منهم 3 مصابين داخل غرفة العناية المركزة ، و5 مصابين تم وضعهم تحت الملاحظة.

وكانت قنبلة ناسفة قد إنفجرت مساء أمس الأول ” الجمعة ” أمام فرع (بنك الإمارات دبي العربي) بشارع شكرى القوتلى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين .

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