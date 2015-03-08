انتظام المرور بعد إزالة حطام حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

انتظمت حركة المرور، منذ قليل، بعدما تمت إزالة حطام حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ"كونتينر" أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بالكيلو 39 الأمر الذى أدى إلى وجود حالة من الزحام المرورى للمتجه من إسكندرية والأقاليم وفى طريقه إلى اتجاه القاهرة، انتقلت الخدمات المرورية بمكان الحادث لرفع الحادث وتسهيل حركة المرور.

كان العقيد ماجد موسى مدير إدارة العمليات بالمرور تلقى بلاغًا من غرفة النجدة بوجود حالة من الزحام المرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى نتيجة لوجود حادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور لتسيير حركة المرور أمام السيارات.