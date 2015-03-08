ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية والمحلات التجارية بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات التجارية والشقق السكنية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد بورد معلومات لوحدة مباحث قسم شبين الكوم تفيد بقيام كل من "محمد.ع" وشهرته "القطر" 42 عاما، "عماد.ف" 37 سنة عاما عاطل "حسن.أ" 39 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى سرقة المتاجر والشقق السكنية عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء سامر شرف ومحمد عبد المعبود وأحمد ضياء وعمر شابى معاونى المباحث وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 وطلقة من ذات العيار عدد (2) سلاح أبيض مطواة قرن غزال.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بمضمون التحريات وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع الآتية واقعة سرقة متجر بقالة الكائن بأول طريق حسنى مبارك بالبر الشرقى دائرة القسم بلاغ المدعو محمد فوزى طه السيد 31 عاما صاحب متجر بسرقة بعض محتويات المتجر من سجائر ومواد غذائية والمحرر عنها المحضر رقم 3467 جنح القسم لسنة 2015م واقعة سرقة شقة سكنية ببرج الجوهرة بشارع صبرى أبو علم -دائرة القسم- بلاغ المدعو أحمد إبراهيم عبد الحكيم زغلول 37 عاما طبيب بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى والمحرر عنها المحضر رقم 3085 جنح القسم لسنة 2015م واقعة سرقة متجر بشارع صبرى أبو علم أمام كافتيريا الباشا دائرة القسم بلاغ المدعو إبراهيم مصطفى إبراهيم تعلب 24 سنة صاحب محل بسرقة بعض محتويات المحل من سجائر ومبلغ مالى والمحرر عنها المحضر رقم 2581 جنح القسم لسنة 2015م واقعة سرقة متجر بشارع إسكاروس البحرى - دائرة القسم بلاغ المدعو عمرو عبد القادر حسين خليل 35 سنة صاحب متجر والمحرر عنها المحضر رقم 3701 جنح القسم لسنة 2015م واقعة سرقة متجر بشارع كلية التربية القديم – كفر المصيلحة- دائرة القسم بلاغ المدعو هانى أحمد عبد العزيز حسين 41 سنة صاحب متجر والمحرر عنها المحضر رقم 3684 جنح القسم لسنة 2015م بإرشاد المتهمين.

تم ضبط بعض المسروقات وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تم تحرير المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة.