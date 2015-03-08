مسلحو الحوثي يختطفون خمسة ويصيبون آخر من حراسة وزير الدفاع اليمني

أصيب شخص واختطف خمسة آخرون من أفراد حراسة وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمود الصبيحي، فجر اليوم الأحد في كمين نصبه مسلحون حوثيون بمحافظة الحديدة غربي البلاد، حسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول إن مسلحي الحوثي هاجموا سيارة تابعة لأفراد من حراسة وزير الدفاع اليمني في منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة، أثناء توجههم إلى محافظة عدن وأصابوا شخصا واختطفوا خمسة آخرين.

من جهتها، أكدت مصادر يمنية رفيعة الأحد، أن وزير الدفاع وصل إلى محافظة عدن جنوبي البلاد بعد تمكنه من مغادرة صنعاء.

وقالت المصادر للأناضول طالبة عدم الكشف عن هويتها إن وزير الدفاع اليمني وصل إلى محافظة عدن قادماً من صنعاء بعد تمكنه من الإفلات من الحوثيين.

ولم تشر المصادر إلى كيفية مغادرة وزير الدفاع اليمني ووصوله إلى عدن.