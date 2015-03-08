بتر ساعد ربة منزل بعد سقوطها أسفل قطار بالمنوفية

أصيبت ربة منزل بقرية برهيم التابعة لمركز منوف، ببتر فى الساعد، بعد سقوطها أسفل القطار إثر اختلال توازنها.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحق مركز منوف، يفيد بوصول زينب كامل عبدالمجيد المالكى 28عاما ربة منزل إلى مستشفى منوف العام مصابة "ببتر كامل وتهتك بالعضلات وسحجات وكدمات بالساعد الأيسر" ادعاء حادث قطار حالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها.

بسؤال شقيقها رجب 25 عاما مؤهل متوسط قرر أنه أثناء قيام شقيقته باستقلال القطار رقم 124 القادم من منوف، متجهاً إلى مدينة القاهرة انزلقت قدمها، واختل توازنها وسقطت أسفل القطار، ما أدى إلى إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 546 إدارى قسم منوف لسنة 2015، وجار العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.