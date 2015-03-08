المتحدث العسكرى: مقتل 70 إرهابيا فى حملات للجيش بسيناء خلال أسبوع

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. تمكنت قواتنا خلال الفترة من 1 إلى 7 / 3 / 2015 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية والتى أسفرت عن مقتل عدد (70) فردا إرهابيا نتيجة لأعمال القتال المختلفة أثناء تنفيذ المداهمات، وضبط عدد (23) فردا مطلوبين أمنياً [من بينهم عدد (2) فرد فلسطينى الجنسية] وعدد (95) فردا مشتبها به.

وأوضح المتحدث العسكرى أنه تم تدمير (27) مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبط وتدمير [ (35) عربة أنواع - (73) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه تم ضبط [صندوق ذخيرة عيار(7.62×39) مم - علبة ذخيرة عيار (9) مم - عدد (2) علبة ذخيرة عيار (7.62×54) مم - مبلغ (169400) جنيه - مبلغ (5051) دولار - كيس بودرة من مادة الهيروين المخدرة يزن " 5 " جم] ـ بالإضافة إلى حرق عدد (15) مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالى مساحة (24) فدانا حيث عثر بداخلهم على عدد (3) مخازن تحت الأرض تحتوى على كمية (8) أطنان من نبات البانجو المخدر معدة للبيع وخراطيم ومشمعات بلاستيك خاصة المزارع، وتدمير مخزن يحتوى على (25) كجم من نبات البانجو المخدر ، ومخزن وقود خاص بالعناصر الإرهابية .

وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه تم تفجير (4) عبوات ناسفة عن بعد، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال .

الجيش يواصل دك معاقل الإرهاب بشمال سيناء.. مقتل 4 مسلحين والقبض على 25 مشتبهًا بهم.. انفجار عبوة ناسفة على طريق قوة أمنية جنوب رفح.. عمليات أمنية موسعة بمناطق الشيخ زويد ورفح.. وضبط 32 محكوما عليهم

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