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هبة السويدى: افتتاح أكبر مستشفى لعلاج حروق الأطفال فى الشرق الأوسط

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هبة السويدى: افتتاح أكبر مستشفى لعلاج حروق الأطفال فى الشرق الأوسط هبة السويدى: افتتاح أكبر مستشفى لعلاج حروق الأطفال فى الشرق الأوسط
كشفت سيدة الأعمال هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل للتنمية، أن المؤسسة بصدد إنشاء أول مستشفى لعلاج حروق الأطفال فى الشرق الأوسط بسعة 10 آلاف سرير بمنطقة التجمع، مضيفة أن المستشفى ستكون متخصصة فى علاج الأطفال الذين تعرضوا لحروق، وإجراء كافة العمليات لهم وتأهيلهم نفسيا بالمجان من أجل عودتهم للانخراط فى المجتمع مرة أخرى.

وأضافت هبة السويدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 80 ألف طفل يتعرض للتشوه الخلقى بسبب الحروق سنويا بمصر، وتتعامل معه أسرته باعتباره معاقا، مشيرة إلى أن المؤسسة ستنظم حملات توعية ووقاية بمسببات الحريق من أجل تقليل نسبة المصابين جراء الحروق كل عام، وذلك من خلال استبدال "البوابير" ببوتاجازات للأسر الفقيرة، والتوعية بأهمية الأمن الصناعى فى المنشآت الصناعية.

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