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المكسرات تقلل الإصابة بأمراض القلب وخاصة بين الشباب

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المكسرات تقلل الإصابة بأمراض القلب وخاصة بين الشباب المكسرات تقلل الإصابة بأمراض القلب وخاصة بين الشباب
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن تناول حفنة قليلة من المكسرات بأنواعها المختلفة يخفض فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الشباب لاحقاً.

• فوائد تناول المكسرات بأنواعها
>ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Health Day News”، الطبى، فإن تناول الشباب ما لا يقل عن ثلاث حفنات صغيرة من المكسرات فى الأسبوع، يقلل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائى بنسبة 50% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المكسرات.

• ما هى متلازمة الأيض؟


>وأوضح الباحثون أن متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائى هى مجموعة من الأعراض التى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب فى وقت مبكر وكما ترتفع فرص الإصابة بمرض السكر من النوع 2.

وقال معدو الدراسة أن الأنباء السيئة هى أن ما يقرب من 75 فى المئة من المراهقين الأمريكيين لا يتناولون المكسرات.

وأوضح كبير الباحثين الدكتور روى كيم، أستاذ مساعد فى طب الأطفال فى مركز تكساس ساوث ويسترن الطبى والصحى للأطفال فى دالاس، أن هذا الاكتشاف مثير للدهشة، لافتاً أن واحداً من كل تسعة مراهقين يعانى من متلازمة التمثيل الغذائى.

• أعراض التمثيل الغذائى


>وأضاف كيم أن أعراض التمثيل الغذائى أو متلازمة الأيض تشمل السمنة فى منطقة البطن والدهون الثلاثية العالية، وانخفاض الكولسترول "الجيد" (HDL)، وارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

• فوائد تناول الفول السودانى


>ويأتى هذا الاكتشاف فى أعقاب دراسة معهد السرطان القومى الامريكى التى صدرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع وأفادت أن تناول المكسرات، بما فى ذلك الفول السودانى وزبدة الفول السودانى يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى

Health@youm7.com

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