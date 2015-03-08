السقوط أحد المخاطر التى تهدد حياة المسنين

أكد الدكتور محمد شوقى خاطر أستاذ مساعد طب المسنين بطب عين شمس أن كبار السن يتعرضون للسقوط نتيجة أسباب كثيرة، وإذا حدث فإنه يمكن أن يدمر حياة المسن، حيث إنه سيتوقف عن الحركة ما يعرضه للإصابة بالكثير من الأمراض وقد يؤدى به إلى الاكتئاب.

وقال الدكتور محمد شوقى إن كبار السن معرضين للسقوط وهذا يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة منها الكسور، وأن المريض يصبح طريح الفراش بعد السقوط وأهمية الموضوع تكمن فى الاكتشاف المبكر والتعرف على الأشخاص الذين قد يتعرضون للسقوط فنقوم بعمل تقييم طبى شامل لحالتهم لمعرفة الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى السقوط ويتم علاجهم مبكرا.

وأضاف أستاذ مساعد طب المسنين أن أهم هذه العوامل الأدوية وخصوصا المهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب ومدرات البول وبعض الأمراض كضعف العضلات والتهاب الأعصاب الطرفية واضطرابات ضربات القلب، ولتجنب ذلك لابد أن يذهب كبير السن للطبيب المختص لعلاج أى مشكلة أو مرض قبل أن يتعرض للسقوط.

وأشار أستاذ مساعد طب المسنين إلى أنه فى حالة السقوط يكون العلاج جراحى فى بعض الأحيان، كما أنه يستلزم علاج هشاشة العظام ورعاية المريض بالفراش حتى يعود إلى نشاطه الطبيعى، ويتم وضع برنامج غذائى وعلاج طبيعى وتأهيل.

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