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القضاء الإدارى بقنا يقضى بعودة 5 طالبات للدراسة بعد فصلهن

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القضاء الإدارى بقنا يقضى بعودة 5 طالبات للدراسة بعد فصلهن القضاء الإدارى بقنا يقضى بعودة 5 طالبات للدراسة بعد فصلهن

القضاء الإدارى

قضت محمكمة القضاء الإدارى بقنا بعودة خمسة طالبات للدراسة كانت قد صدرت لهم قرارات فصل من قبل جامعه جنوب الوادى منذ بدايه العام الحالى مستنده إلى أفعال وتصرفات من قبل الطالبات أعتبرتها إدارة الجامعة من الأعمال التى تثير الشغب وتعرقل العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن قرار الفصل لم يستند على أركان واضحه وأمرت بعودتهم للجامعة وإستكمال درايتهم والطالبات هم: «نجاح أحمد طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الأداب، وزينب فراج الفرقة الرابعة بكلية تربية نوعية، وحنان عوض بالفرقة الثانية كلية علوم، وشيماء عبده بالفرقة الثانية بكلية الأداب، وياسمين السمان بالفرقة الأولى بكلية آداب قنا».

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