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«حلوان خالية من البطالة» مبادرة أطلقتها جمعية مُحبي حلوان

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«حلوان خالية من البطالة» مبادرة أطلقتها جمعية مُحبي حلوان «حلوان خالية من البطالة» مبادرة أطلقتها جمعية مُحبي حلوان

 

المهندس إسماعيل نصر الدين رئيس مجلس إداى نادى حلوان

أطلقت جمعية محبى حلوان برئاسة المهندس إسماعيل نصر الدين رئيس مجلس الادارة مبادرة بعنوان “حلوان خالية من البطالة” وهى عبارة عن تأهيل مختلف الفئاتة العمرية من الشباب وربات البيوت من خلال تدريب الشاب على مجال المعمار مثل الحدادة ونجارة العمارة والمسلح والكهرباء والدهانات والمحارة وتركيب وتصنيع البلاط بمهنة فنية .

وأشار الدكتور مهندس نصر الدين، إن التدريب سيكون فى مركز بمدينة 15 مايو لمدة شهرين سيحصل فيها المتدرب على 20 جنيها اثناء فترة التدريب.

وأضاف أن هناك خمسة آلاف فرصة عمل وعقد فى مجموعة بن لادن بعقد لمدة ثلاث سنوات وموثق فى القنصلية السعودية وبمرتب مجزى ولة عقد تأمين على الحياة وايضا فرص عمل فى مشروع تنمية قناة السويس .

وأضاف نصر الدين، إن فكرته من خلال التدريب علي الأعمال اليدوية والحياكة مع المعاونة فى التسويق مع اتفاقيات مع الشركات من خلال ملتقى التوظيف من خلال دعاء شركات الاستثمار الحكومية والخاصة وذلك بهدف فتح باب أمل للشباب، وإنه إذا نجحت هذه الفكرة بحلوان سوف يتم التنسيق مع باقى المحافظات لتعميمها.

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أونا

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