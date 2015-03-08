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النيابة تستمع اليوم لأقوال وزير النقل فى حادث أتوبيس مدارس الشروق

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النيابة تستمع اليوم لأقوال وزير النقل فى حادث أتوبيس مدارس الشروق النيابة تستمع اليوم لأقوال وزير النقل فى حادث أتوبيس مدارس الشروق
أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة ستستمع اليوم الأحد لأقوال وزير النقل هانى ضاحى، للاستماع لأقواله فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول واقعة تصادم قطار السويس بأتوبيس مدرسة المدينة للغات بمدينة الشروق.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، قد قررت السبت إخلاء سبيل رئيس جهاز مدينة الشروق عقب الاستماع إلى أقواله، فى واقعة حادث تصادم أتوبيس رحلات مدارس بقطار ركاب على طريق إسماعيلية الصحراوى.

وأمام المستشار مصطفى فهمى عبد العزيز، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، قال رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الواقعة التى تمت فيها الحادث غير خاضعة لإشراف جهاز مدينة الشروق وقدم للنيابة أوراق تثبت أنها تابعة للإشراف من محافظة القاهرة، وليست فى نطاق مدينة الشروق.

سائقان ناجيان من حادث أتوبيس الشروق: لم نعرف أن هناك قطارا يمر بمنطقة الواقعة

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مصر 365

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