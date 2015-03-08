الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض سيارات كرداسة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة فى معرض سيارات بناهيا البلد بمنطقة كرداسة، والتى لم يتحدد سبب اندلاعها حتى الآن.إعلان - Ads إعلان - Ads
البداية كانت بتلقى اللواء مجدى الشلقامى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى معرض سيارات بكرداسة وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء فى محاولة لإخماد النيران المشتعلة، تعم تعزيزهما بـ7 سيارات أخرى بعد تصاعد حدة النيران.
اشتعال النيران فى معرض سيارات بكرداسة والحماية المدنية تحاول السيطرة