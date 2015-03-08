الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض سيارات كرداسة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة فى معرض سيارات بناهيا البلد بمنطقة كرداسة، والتى لم يتحدد سبب اندلاعها حتى الآن.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى الشلقامى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى معرض سيارات بكرداسة وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء فى محاولة لإخماد النيران المشتعلة، تعم تعزيزهما بـ7 سيارات أخرى بعد تصاعد حدة النيران.

اشتعال النيران فى معرض سيارات بكرداسة والحماية المدنية تحاول السيطرة