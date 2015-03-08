انفجار قنبلة صوتية أمام فرع “فودافون” بالمنوفية دون إصابات بشرية



> انفجرت صباح اليوم الأحد قنبلة صوتية أمام فرع شركة فوافون بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم فى محافظة المنوفية دون إصابات بشرية تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من الرائد محمد ابو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بسماع دوى انفجار هائل بشارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم .

وبالانتقال والفحص تبين إنفجار قنبلة صوتية مما ادى الى حدوث تلفيات بالباب الخلفى لشركة فودافون دون إصابات بشرية وتم تمشيط المنطقة بحثا عن اى اجسام غريبة وتبين خلوها وتحرير محضر بالواقعة .