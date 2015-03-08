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مصدر أمنى: قوات تأمين محكمة إطسا أطلقوا النيران بعد سماع صوت شماريخ

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مصدر أمنى: قوات تأمين محكمة إطسا أطلقوا النيران بعد سماع صوت شماريخ مصدر أمنى: قوات تأمين محكمة إطسا أطلقوا النيران بعد سماع صوت شماريخ
صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم بأن قوات التأمين بمحكمة إطسا الابتدائية وقسم شرطة إطسا أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة فى الهواء، بعدما سمعوا دوى إطلاق شماريخ وصواريخ بالقرب من المحكمة.

كان أهالى مدينة إطسا قد سمعوا صباح اليوم الأحد، إطلاق كثيف للنيران بمحيط قسم شرطة إطسا ومحكمة إطسا الابتدائية، وظن الأهالى أن هناك تبادلا لإطلاق النيران بين قوات الشرطة ومسلحين ربما يحاولون مهاجمة المحكمة وقسم الشرطة، مثلما حدث سابقا، إلا أنه تبين أن قوات التأمين سمعوا دوى إطلاق شماريخ وصواريخ بالقرب من المحكمة فأطلقوا أعيرة نارية بكثافة فى الهواء.

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مصر 365