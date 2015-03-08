أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب تستقبل قنصل نيجيريا لإبلاغه دواعى رفض الملك مكالمة رئيس بلاده

Google+ Print
المغرب تستقبل قنصل نيجيريا لإبلاغه دواعى رفض الملك مكالمة رئيس بلاده المغرب تستقبل قنصل نيجيريا لإبلاغه دواعى رفض الملك مكالمة رئيس بلاده
استقبل وزير الخارجية والتعاون المغربى صلاح الدين مزوار، أمس السبت، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة نيجيريا بالرباط ، بي. بي. همام ، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك ليبلغه بدواعى رفض الملك محمد السادس الاستجابة لطلب إجراء اتصال هاتفى للرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان.

وذكر بيان للوزارة أنه تم بهذه المناسبة ، إبلاغ همام بشكل رسمى "بقرار الملك محمد السادس الذى رأى أنه لم يكن مناسبًا الاستجابة لطلب إجراء اتصال هاتفي، وإيفاد مبعوث للرئيس جودلاك".

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، أنه تم تذكير الدبلوماسى النيجيرى بدواعى هذا القرار المرتبط "بالسياق الانتخابى الجارى بنيجيريا والمواقف المعادية والمتكررة وغير الودية للحكومة النيجيرية تجاه قضية الصحراء المغربية وإزاء القضايا العربية - الإسلامية المقدسة، وخاصة قضية الشعب الفلسطينى الشقيق".

وكانت السلطات النيجيرية قد تقدمت بطلب لإجراء اتصال هاتفى بين العاهل المغربى الملك محمد السادس، ورئيس نيجيريا جودلاك جوناثان، إلا أن الملك رأى أنه "ليس مناسبًا الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365