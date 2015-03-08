المغرب تستقبل قنصل نيجيريا لإبلاغه دواعى رفض الملك مكالمة رئيس بلاده

استقبل وزير الخارجية والتعاون المغربى صلاح الدين مزوار، أمس السبت، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة نيجيريا بالرباط ، بي. بي. همام ، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك ليبلغه بدواعى رفض الملك محمد السادس الاستجابة لطلب إجراء اتصال هاتفى للرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان.

وذكر بيان للوزارة أنه تم بهذه المناسبة ، إبلاغ همام بشكل رسمى "بقرار الملك محمد السادس الذى رأى أنه لم يكن مناسبًا الاستجابة لطلب إجراء اتصال هاتفي، وإيفاد مبعوث للرئيس جودلاك".

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، أنه تم تذكير الدبلوماسى النيجيرى بدواعى هذا القرار المرتبط "بالسياق الانتخابى الجارى بنيجيريا والمواقف المعادية والمتكررة وغير الودية للحكومة النيجيرية تجاه قضية الصحراء المغربية وإزاء القضايا العربية - الإسلامية المقدسة، وخاصة قضية الشعب الفلسطينى الشقيق".

وكانت السلطات النيجيرية قد تقدمت بطلب لإجراء اتصال هاتفى بين العاهل المغربى الملك محمد السادس، ورئيس نيجيريا جودلاك جوناثان، إلا أن الملك رأى أنه "ليس مناسبًا الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد.

>