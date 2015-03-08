حازم إمام: أزمة مستحقات؟ الزمالك أكثر من صرف عقود لاعبيه في الدوري

نفى حازم إمام قائد الزمالك أن يكون هناك أزمة مستحقات بالفريق الأبيض، مؤكدا أن هذا لم يحدث مطلقا.

ويستعد الزمالك لمواجهة رايون سبورتس بدور الـ32 لكأس الكونفدرالية يوم 13 مارس في ظل توقف مسابقة الدوري المصري عقب سقوط 20 مشجعا للزمالك يوم الثامن من فبراير.

وقال إمام في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي: "لم نطالب بمستحقاتنا كما قيل، حتى أن لاعبي الزمالك هم أكثر من حصلوا على نسبة من عقودهم في فرق الدوري".

وأضاف "كل ما حدث أن بعض اللاعبين استفسروا عن المستحقات التي كان ينتظر صرفها في فبراير، وأبلغتهم الإدارة بأنه سيتم صرفها مع بداية الدوري .. ولكن لا توجد أزمة".

وتابع "ألعب في الزمالك منذ 20 عاما، ولم أشاهد إدارة تلتزم معنا في المستحقات مثل الموجودة حاليا .. لا أقول هذا لتجميل أو الدفاع عن أحد ولكن هذا ما يحدث معنا".

وأشار حازم إمام إلى مثال حصول كل لاعب على 100 دولار نظير رحلة السعودية التي خاض فيها الفريق مواجهة مع الهلال وديا، مؤكدا "لم يتم خصمها من عقود اللاعبين".

وأتم إمام "كل ما يقال عن مشكلة بين اللاعبين لا أساس له من الصحة".