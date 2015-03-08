تأجيل مبارة الزمالك ورايون يومين

تسببت وزارة الداخلية في تأجيل مباراة الزمالك ورايون سبورتس الرواندي في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية ليومين.

فقد كان من المقرر إقامة اللقاء على ملعب السويس يوم 13 مارس الجاري، قبل أن يتأجل ليوم 15 من الشهر نفسه، ويعود لملعب الجونة.

وعلم FilGoal.com أن السبب هو قرار وزارة الداخلية بعدم القدرة على تأمين المباراة بسبب المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق من 13 إلى 15 مارس في شرم الشيخ.

وأوضح مسؤولو الزمالك أنهم اتفقوا شفهيا مع الاتحاد الإفريقي على تأجيل اللقاء ليومين.

المباراة هي الأولى للزمالك عقب حادثة الدفاع الجوي في الثامن من فبراير الماضي التي راح ضحيتها 22 مشجعا.