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اليوم.. محاكمة 6 طلاب بجامعة الأزهر أمام القضاء العسكرى

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اليوم.. محاكمة 6 طلاب بجامعة الأزهر أمام القضاء العسكرى اليوم.. محاكمة 6 طلاب بجامعة الأزهر أمام القضاء العسكرى
تنظر اليوم الأحد، المحكمة العسكرية بالمنصورة محاكمة ستة طلاب ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالتورط فى أعمال العنف والشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بتاريخ 18 مارس العام الماضى، والاعتداء على مساعد مدير أمن الدقهلية.

والطلاب هم كل من: محمد سامى الماحى، طالب بالفرقة الثالثة كلية التربية، وعبد المنعم إبراهيم، طالب بالفرقة الثانية كلية الشريعة والقانون، وعبد الرحمن طارق، طالب بالفرقة الثانية كلية الشريعة والقانون، وأحمد زكريا اليمنى، طالب بالفرقة الثالثة كلية الشريعة والقانون، ورامى محمد، طالب بالفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون، وأحمد رزق السبكى، طالب بالفرقة الرابعة كلية التربية.

ويواجه المتهمون بحسب التحقيقات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على قوات الأمن ومقاومة السلطات.

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مصر 365