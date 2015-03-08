ضبط محام ورجل أعمال فى الإسكندرية استوليا على عقارات أجانب متوفين

استغل محام بالإسكندرية فهمه للقانون واشترك مع رجل أعمال فى الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب، بعد وفاة أصحابها ممن ليس لهم ورثة من خلال تزوير أوراق ومستندات تفيد على خلاف الحقيقة بيع الملاك المتوفين للعقارات.

وكانت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط رجل أعمال تورط مع صديقه المحامى، فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب، الذين توفوا دون ورثة لهم.

البداية بمعلومات وردت لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كل من "محمد م م" 49 سنة صاحب شركة مقيم دائرة قسم أول المنتزه، محكوم عليه هارب فى القضية فى القضية جنح قسم العطارين "شيك"، غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات، و"محمد ع ا" 55 سنة "محامى" مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بتكوين تشكيل إجرامى تخصص فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة ذات الموقع المميز والقيمة المادية العالية والمملوكة للأجانب، والتى توفى مُلاكها دون وارث، والتى تؤول ملكيتها للدولة باستخدام مستندات مصطنعة تُفيد على خلاف الحقيقة قيامهما بشراء العقار من الورثة.

وأكدت التحريات قيام المتحرى عنهما بالاستيلاء على العقار الكائن 29 شارع خليل خياط – دائرة قسم سيدى جابر ملك قسطنطين ليانجوريدس "يونانى الجنسية - متوفى" البالغ مساحته 588 م2 مستخدمين توكيلات وعقود مُصطنعه تُفيد على خلاف الحقيقة قيام الأول بشراء العقار من ورثة المالك، ومهر تلك المستندات ببصمة أختام مقلدة منسوبة لقنصلية دولة اليونان بالقاهرة، والتصديق عليها ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارة الخارجية المصرية، واستخدامها فى بيع العقار وتوثيق البيع بمصلحة الشهر العقارى وإمعانا منهما فى إتمام جريمتها، وقاما باصطناع شهادة وفاة للمالك الأجنبى منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وتقديمها لمحكمة الإسكندرية واستصدار إعلام وراثة، تم الحصول على كل المُستندات المؤيدة للتحريات، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة .