القبض على فلسطينى بحوزته طبنجة صوت ومطلوب فى أحداث حرق كنيسة بالعريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان أمنى لها اليوم الأحد، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش، من ضبط "م.ع.ق.أ.ب"، "فلسطينى الجنسية"، 50 عامًا، دائرة قسم شرطة ثان العريش، "لا يحمل تحقيق شخصية"، وبحوزته طبنجة صوت، وعدد 10 طلقات مورس، وعدد فارغ لطلقات عيار 9 مم، وفارغ لطلقة نصف بوصة، وعدد 2 طلقة 9 مم وجراب طبنجة ميرى.

وتمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش والقوة الأمنية المرافقة من ضبط "ع.أ.ح"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 820 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة ثان العريش "حرق كنيسة مار جرجس"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1198 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال سيناء .