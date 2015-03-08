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حملات مرورية بالعاصمة لضبط متعاطى المخدرات من سائقى أتوبيسات المدارس

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حملات مرورية بالعاصمة لضبط متعاطى المخدرات من سائقى أتوبيسات المدارس حملات مرورية بالعاصمة لضبط متعاطى المخدرات من سائقى أتوبيسات المدارس
قال العقيد ماجد موسى، مدير إدارة العمليات بالمرور، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مصطفى درويش مدير المرور، ستقوم اليوم الأحد بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم بشن حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس للحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المخدر حفاظا على سلامة الطلاب.

وأضاف مدير العمليات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة تواصل شن حملات مرورية مكبرة بمختلف المحافظات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى أتوبيسات المدارس، وسيتم إجراء تحليل طبى لعدد من السائقين بطريقة عشوائية بالقاهـرة – الجيـزة – القليوبيـة، ومن يتم إثبات تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، موضحا أنه تم ضبط العديد من السائقين خلال الفترة الماضية وأحيلوا للنيابة.

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