مؤتمر دولي عن «اللغة العربية والدراسات البينية» في جامعة الإمام.. رجب المقبل

ينظم مركز دراسات اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمام مؤتمراً دولياً بعنوان: (اللغة العربية والدراسات البينية :الآفاق المعرفية والرهانات المجتمعية) وذلك في يومي 9 و10 من شهر رجب المقبل.

وذكر المدير التنفيذي للمركز د.حسن النعمي أن اللجان العاملة قد أكملت استعدادها للمؤتمر، وهناك عدد من العلماء والمفكرين والمتخصصين من أنحاء العالم سيشاركون بأوراق علمية حكمت من قبل عدد من المختصين، وأقرتها اللجنة العلمية وفق معايير علمية دقيقة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيركز على عدد من محاور أبحاث المشاركين منها: الجذور التاريخية للدراسات البينية وواقع الدراسات البينية وصلتها باللغة العربية والخبرات الدولية في الدراسات البينية والعلوم الإنسانية والتطبيقية وتجديد الدراسات الأدبي، بالإضافة إلى التفاعل بين نظريات الاكتساب اللغوي والنظريات التربوية، وآفاق التفاعل بين الدراسات العربية ونظم المعلومات ودور الترجمة في تقريب العلوم الحديثة إلى العربية، كما سيتطرق المؤتمر إلى إسهام اللغة العربية في مجالات التجارة والاقتصاد والقانون والبحوث النظرية والتجارب المجتمعية المنجزة لجعل اللغة العربية لغة وظيفية وآفاقها المستقبلية.