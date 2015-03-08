الأمم المتحدة تعلن عن 4 آلاف مشروع صغير لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا

أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت، عن 4 آلاف مشروع صغير مشروع صغير لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» التي تحل ذكراه الأحد، بتكلفة 18 مليون جنيه مصري (2.35 مليون دولار تقريبا) هي المرحلة الأولى من المبادرة التي تحمل عنوان (خمسة x عشرين) حيث تستهدف توفير 5 ملايين فرصة عمل للمرأة المصري بحلول عام 2020، بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية العالمية، التي تعمل في مصر.

وفي مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة حضره وزراء ومسؤولون مصريون، قال زياد شيخ، المدير القُطري بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن المبادرة تهدف إلى إقامة مشروعات صغيرة للسيدات الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بـ 78 قرية مصرية.

وأوضح «شيخ» أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أولوية وإستراتيجية عالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ لذلك تسعى بالتنسيق مع شركة مياه غازية عالمية إلى توفير 5 ملايين فرصة عمل للمرأة المصرية بحلول عام 2020

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى دخل الأسرة التي تعيلها المرأة، ما سيؤثر إيجابا على الأسرة بأكملها من ناحيه التعليم والصحة وسد احتياجات الأسرة الأساسية.

من جانبه، قال عمرو مندور، مدير شركة المياة الغازية التي ستتولى تنفيذ المشروع، «نسعى لتحقيق أهداف المشروع بالعمل بشكل متوازي على محورين، الأول: قائم على منح السيدات، اللائي يقع عليهن الاختيار، منافذ يبيعون من خلالها منتجات غذائية مختلفة».</p><p>وأضاف أن المحور الثاني يرتكز على تطوير مراكز لتوزيع المنتجات الغذائية، ويتضمن ذلك منح هؤلاء السيدات وسائل توزيع مناسبة مثل الدراجات البخارية؛ التي سوف تساعدهن على زيادة مبيعاتهن وبالتالى زيادة الدخل الشهرى لأسرهن.

ولفت «مندور» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إلى أن الشركة ستقدم للسيدات اللائي يستهدفهن المشروع تدريبا مكثفا على مهارات اقتصادية تؤهلهن للعمل باحترافية في سوق العمل المصري.

ويوافق اليوم العالمي للمرأة، الثامن من شهر مارس من كل عام، وفيه يتم الاحتفال عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

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