مختار نوح: الكشف عن تنظيم إرهابى كبير خلال الأيام القادمة

أكد مختار نوح المحامى والمفكر الإسلامى أن وزارة الداخلية ستعلن عن تنظيم إرهابى كبير خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن جهاز أمن الدولة كان لديه مرشدين داخل مكتب الإرشاد.

وأضاف نوح فى حوار مع الإعلامى نصر القفاص فى برنامج “البرلمان” على فضائية “أون تى فى ” :” أنه لا توجد أية مبادرات للمصالحة مع من تلوثتهم أيديهم بالدماء، موضحا أن محمود عزت وخيرت الشاطر كانا يديرا تنظيم الإخوان منذ عام 1983 ونظما مؤامرة على مرشدهم عمر التلمسانى للتحكم على تنظيم الإخوان، مؤكدا أن دفاع الإخوان عن قاتل الأطفال بالإسكندرية كلمة حق يراد بها باطل، مشيرا إلى أن قاتل الأطفال ينتمى إلى السلفية الجهادية ” .

وأشار إلى أن وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبد المقصود لم يكن صحفيا وأن التنظيم أسس له مجلة للانضمام إلى عضوية نقابة الصحفيين، كى يكون للتنظيم ممثلا فى مجلس النقابة، مؤكدا أن سبب فشل الإخوان اتباعهم سياسة الولاء وليس الكفاءة، ولم يكن انتماءهم للوطن ولكن لعقيدة الجماعة، إيمانا منهم بأن الجماعة ستدخلهم الجنة.

وأوضح أن التنظيم يعانى من التفكك سواء داخليا أو خارجيا، وأن الإخوان شركاء فى تنفيذ جميع العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس بعدد من قيادات الإخوان السابقين كان مثمرا وجيدا، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال لأية مبادرات للمصالحة مع الإخوان.

وأضاف أن الرئيس السيسى من أكثر الناس حرصا على الإسلام ولديه دراية كبيرة بما يدور على أرض ، الواقع، وخبرة فى كافة المجالات يجعلنا نطمئن على مصر معه.

> وأكد أن الرئيس يؤمن بالحلول الشعبية وليس الرسمية ، وهذا واضح جدا من خلال خطاباته التى وجهها للأمة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الرئيس فى قمة التواضع، ومستمع جيد.