وزير الثقافة الجديد : الرئيس كلفنا بمواجهة الفساد لأننا لا نملك رفاهية المال

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الجديد، إنه يعي جيدا طبيعة هذه المرحلة، وما يجب على المصريين القيام به، مشددا على أن مصر تنتهك حدودها الأربعة في أكثر الفترات حسما في تاريخها، ولم يحدث في تاريخ مصر هذا الأمر.

وأوضح في حواره على فضائية ” سي بي سي» أمس السبت :” أن مصر في صراع مع الزمن، ومع الاقتصاد، ومع قوى كثيرة تريد إعادتها للخلف، وتقسميها، لافتا إلى أن الثقافة يجب أن تلعب دورها في توحيد جميع القوى، لأن الوزارة من مؤسسات الدولة المحترمة، ولديها رصيد كبير في التنوير والثقافة، منذ خمسينات القرن الماضي، ولعبت دروا في خروج مصر من النكسة وفي النصر بأكتور 1973 ” .

واوضح أن 80 % منتظمين مع وزارة الثقافة، وحشد هذه القوى ووضعها تحت مظلة واحدة ضروري، لتقديم رؤية جديدة للمحافظة على الوطن، وهذا أيضا وضع أي مواطن ودوره ولا يجب أن يتخلى عنه.

وحول لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قال :«تحدث معي عن قصور الثقافة ودورها المهم، ووكان هناك توجيهات آخرى كثيرة، لأن الدولة بحاجة إلى كل جهد، وهذا لن ياتي إلا بتحديث آليات وزارة الثقافة».

وأضاف :«لدينا مشكلات في الوزارة ويجب تحديث آليات العمل بها، والأزهر لم يمنع أي فيلم أو كتاب، وهذا خط واضح للشيخ أحمد الطيب، بل مجرد رأي لهم، كما أنهم لا يوصوا بشئ، وفكرة المنع أو عدم المنع، فهناك أحيانا لا يحتاج الشرع إلى أن يقول رأيه، بل نجد ذوق الرأي العام مخالف له، فلو قام فيلم وهاجم شخصية وطنية وأظهر جانب سئ فيه، فهذا يسئ للشعب المصري كله».

واستطرد :«نحن في بلد يحكمه القانون، والدستور والرؤية الوطنية، ونحتاج لوضع تفصيلات، ولهذا معي فريق رائع لديه رؤية استراتيجية وفعالة، وأجلس معهم لنسير في هذا الطريق، وأريد أن أقدم المبدعين الجدد، ولدينا قطاع فنون تشكيلية رائع، ونحن نفكر الآن في ما يمكن أن نقدمه في جميع المراحل التعليمية».

واستكمل :«هناك بعض الجهات في الوزارة لا تسير بالمعدل الطبيعي في الانفاق المخطط له من الدولة، ولدينا رؤية لتطوير المناهج الدراسية وأتمنى أن نصل إلى تعليم بعض ابنائنا القدرة على النقد والاختلاف، كما يجب أن نلتف حول الدولة المصرية، كما أرجو من الأدباء والمفكرين تقديم رؤى تحافظ على الهوية المصرية».