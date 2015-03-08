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اليوم.. استئناف محاكمة 30 متهمًا في «ذكرى محمد محمود الثانية»

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اليوم.. استئناف محاكمة 30 متهمًا في «ذكرى محمد محمود الثانية» اليوم.. استئناف محاكمة 30 متهمًا في «ذكرى محمد محمود الثانية»

 

أرشيفية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، جلسة محاكمة 30 متهما في أحداث الشغب والعنف في الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لإحضار المتهمين من محبسهم ولسماع المرافعة.

كانت الجلسة السابقة عقدت برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أحمد فهمي، وتبين عدم إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الشروع في قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

 

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