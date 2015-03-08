حمدى عبد المولى:إسناد التأمين على مركز القلب لشركة CIS مقابل 250 ألف جنيه

صرح وسيط التأمين حمدى عبد المولى، أنه أسند عملية التأمين على المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بدمياط إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CISمقابل 250 ألف جنيه.

وأضاف حمدى عبد المولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأمين على مركز القلب ضد أخطار السطو والحريق، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين على المركز جاءت بناء على طلب إحدى شركات الأمن التى تعاقدت معها المركز، واشترط إجراء وثيقة تأمين لمحتويات المركز.

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