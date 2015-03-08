سفير بريطانيا بليبيا: نريد دولة ليبية ديمقراطية مزدهرة مؤسساتها واحدة

قال السفير البريطانى لدى ليبيا مايكل آرون "إننا نريد ليبيا ديمقراطية مزدهرة ، بها جيش واحد وشرطة واحدة حتى يتسنّى لنا تقديم الدعم لها ".

وأضاف آرون فى سلسلة تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نحن ندعم جهود الأمم المتحدة فى ليبيا ولا ننتظر ، وهذا هو السبب فى أننى موجود فى الصخيرات بالمملكة المغربية " ، مشيرا الى أن " كل المشاركين فى الحوار الليبى بالصخيرات فى المغرب اتّفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الليبيين التكنوقراط المعتدلين ".

ودعا آرون المجتمع الدولى إلى مساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة التى يجرى النقاش حولها ، وقال " على المجتمع الدولى مساعدة الحكومة الجديدة لاستعادة وحدة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار ".

>