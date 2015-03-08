استشارى كبد: تجنب الأغذية المشبعة بالدهون يقى من التليف والسرطان

أكد الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى أن الكبد الدهنى يعتبر المشكلة القادمة والخطر الكبير على كبد المصريين بعد فيروس سى، خصوصا بعد اكتشاف العلاجات والعقاقير الحاسمة فى القضاء على فيروس سى.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إلى أن الكبد الدهنى يعتبر مشكلة قومية فى مصر غير معلوم حجمها الحقيقى، نظرا لانتشار وزيادة أعداد السمنة والعادات الخاطئة فى الطعام موضحا أنه قد ثبت أن الكبد الدهنى يؤدى إلى التهاب مزمن فى الكبد عند بعض المرضى يماثل ما يفعله فيروس سى فى الكبد، كما أنه ثبت بالأدلة القاطعة أنه يؤدى إلى زيادة الإصابة بسرطان الكبد، لذلك وجب نشر الوعى بين المصريين لاتباع العادات الصحية السليمة فى الطعام والشراب وممارسة الرياضة بصفة منتظمة ما يساعد على القضاء على السمنة، وبالتالى تقليص الإصابة بالكبد الدهنى التى قد تؤدى إلى الإصابة بسرطان الكبد، كما تم استعراض أحد العقاقير الحديثة جدا تحت التجربة الذى يعتبر أول علاج فى العالم لعلاج التهاب الكبد الدهنى والذى سوف يمثل طفرة فى هذا المجال.